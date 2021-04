Link kopiert

Wien Landeshauptmann Markus Wallner bekräftigte am Montagabend in der ZiB2 bei Armin Wolf, an der Modellregion Vorarlberg festhalten zu wollen, auch trotz verschärfter Coronamaßnahmen im Bregenzerwald und Lustenau. „Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslage, vor allem was die britische Mutation be