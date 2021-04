Link kopiert

Bregenz In keinem anderen Bundesland kommt es derzeit zu so vielen Ansteckungen wie in Vorarlberg. Laut der Ages liegt die Zahl der durchschnittlichen Neuinfektionen pro sieben Tage und 100.000 Einwohner bei 240,2. Beide Werte haben etwas gemeinsam: Vorarlberg hat den mit Abstand höchsten Wert aller