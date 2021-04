Link kopiert

feldkirch Die Lage in den Spitälern ist derzeit durch ein stetes Auf und Ab an Patientenaufnahmen gekennzeichnet. Am Montag beispielsweise, nach Bekanntwerden des intensiven Infektionsgeschehens im Bregenzerwald, mussten elf Covid-19-Erkrankte aufgenommen werden. Sie sind in Bregenz, Dornbirn und Ho