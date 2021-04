Link kopiert

Feldkirch Die Zahl der Coronapatienten auf den Intensivstationen in Vorarlberg ist am Dienstag leicht gesunken, und zwar von 10 auf neun. Auf den Normalstationen müssen ebenfalls wieder mehr Covid-19-Infizierte behandelt werden, doch die Zunahme erfolgt nur langsam, was auch den Intensivkoordinator,