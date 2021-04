Link kopiert

Wien Fünf positive Selbsttests in einer Klasse: Das ist kein beruhigendes Ergebnis. Umso besser, dass sich dieses in der Montfortschule Rankweil am Ende dann doch nicht bestätigt hat. Tatsächlich kommt das immer wieder vor, wie auch die Bildungsdirektion weiß. Seit die Selbsttests an den Schulen dur