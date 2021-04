Link kopiert

15 Festnahmen bei Corona-Demo

wien 15 Festnahmen und 649 Anzeigen hat es bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Wien gegeben. Diese Bilanz zog die Wiener Landespolizeidirektion am Sonntag. Um einige aggressive Teilnehmer der Demo am Samstagnachmittag zu bändigen, musste die Polizei 14