Link kopiert

Bregenz, Wien „Schön, dass du die Osterferien in Vorarlberg verbringen möchtest.“ Aber: „Bitte lass Dich testen!“ Dieser Appell der Landesregierung wird in Form eines Schreibens künftig allen Zugreisenden in die Hände gedrückt. Der Aufruf gilt natürlich auch für alle anderen, die Ostern bei ihren Fa