Link kopiert

berlin Nach dem überraschenden Kippen der umstrittenen Osterruhe-Regelung in Deutschland hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel entschuldigt. Der ganze Vorgang habe zusätzliche Verunsicherung ausgelöst, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Berlin. „Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich a