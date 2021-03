Link kopiert

bregenz Das aktuelle Impfwochenende beginnt diesmal schon am Donnerstagnachmittag. Bis Sonntagabend sollen in den Impfstraßen in Dornbirn, Nenzing und Bezau wieder rund 9500 Covid-Schutzimpfungen verabreicht werden. Beim größten Teil handelt es sich um Zweitimpfungen. „Damit verfügen 7800 Bürgerinne