Hörbranz, Lochau Von null auf 44 Fälle in wenigen Tagen: Die Coronaviruslage im Leiblachtal, insbesondere in Hörbranz, bereitet den Verantwortlichen große Sorge. Aber auch in Lochau spitzt sich die Lage zu. Um eine weitere Ausbreitung der Infektionen zu verhindern, hat das Land verschärfte Maßnahmen