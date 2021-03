Einschätzung der aktuellen Situation

Wir waren bisher immer in der sehr glücklichen Lage, dass wir sehr geringe Zahlen hatten. Das hat sich auch in der geringen Inzidenz widergespiegelt. Am Montag haben erstmals wieder eine recht hohe Zahl mit insgesamt 79 neuerkrankten Fällen verzeichnet, die zu einem großen Teil den Fällen im Leiblachtal, in erster Linie jenen in Hörbranz, geschuldet ist. Wolfgang Grabher, Landessanitätsdirektor