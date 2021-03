Link kopiert

Schwarzach 330 Menschen leben in Blons. Mit Stand 16 Uhr galten sechs von ihnen als akut mit dem Coronavirus infiziert, vergangenen Montag war es nur eine Person. An der Zahl der Genesenen änderte sich nichts, diese blieb konstant bei 14. Damit haben sich 1,51 Prozent der Walsergemeinde in nur einer