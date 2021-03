Link kopiert

dornbirn Es geht langsam, aber zumindest stetig voran. Auch an diesem Wochenende holten sich wieder über 12.500 Personen ihre Impfung ab. Geimpft wurde nicht nur in Dornbirn und Nenzing, sondern neu auch in Bregenz, Bezau und im Kleinwalsertal. „Ich in froh, dass wir weiterkommen“, zeigt sich Robert