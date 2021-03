Link kopiert

Dornbirn Die niedergelassenen Ärzte wollen nicht nur umfangreicher testen, sondern in absehbarer Zeit auch impfen. Beide Anliegen befinden sich allerdings noch in der Warteschleife. Bei den Antigen-Testungen für symptomlose Personen spießt es sich, wie die VN berichteten, zwischen Land und Bund am G