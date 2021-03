Entspannte Lage in Spitälern













Link kopiert

feldkirch Nach wie vor einigermaßen entspannt zeigt sich die Situation in den Krankenhäusern. Aktuell werden 27 Covid-19-Patienten in den Spitälern behandelt, vier von ihnen benötigen eine Intensivbetreuung. Daneben gilt es noch 36 Nicht-Covid-Patienten zu betreuen. Allerdings steigt die Zahl der To