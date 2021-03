Link kopiert

Feldkirch, Dornbirn Die Zulassung des Impfstoffs von AstraZeneca auch für über 65-Jährige und Risikopatienten dürfte Schwung in die Impfungen bringen. Franz Berkmann (84) ist darauf nicht mehr angewiesen. Der rüstige Senior aus Feldkirch erhielt am Freitag im Impfzentrum in Dornbirn die erste Dosis.