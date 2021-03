Link kopiert

Mellau Die Frage lautete nicht wann, sondern wo es passiert. Am 5. März 2020 gab das Virus die Antwort: Mellau wurde zu dem Ort in Vorarlberg, in dem der erste bestätigte Coronafall des Landes auftauchte. Ein junger Mann fing sich das Virus in Wien ein. Ihm geht es gut. Mellaus Bürgermeister Tobias