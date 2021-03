„Grüner Pass“ in Arbeit













Wien, Brüssel Die EU-Kommission will am 17. März ihren Vorschlag für einen digitalen „Grünen Pass“ vorlegen, der Informationen über die Corona-Impfung, -Tests und bereits durchgestandene Covid-Infektion enthalten soll. Das teilte der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, am Montag mit