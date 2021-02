Irritationen um Einladung an „passive Mitarbeiter“













Link kopiert

Dornbirn Erst eine Einladung an Mitarbeiter, Freiwillige und Zivildiener, ihre Partner zur Impfung mitbringen zu können, jetzt die Impfeinladung auch an alle „passiven Mitarbeiter“ bis 65 Jahre: Das Rote Kreuz sorgt mit ihrem großzügigen Umgang mit Covid-19-Vakzinen in den eigenen Reihen weiter für