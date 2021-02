Link kopiert

Schwarzach Nach langer Zeit ist die Zahl der bestätigten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Vorarlberg wieder zweistellig: Die staatliche Gesundheitsagentur AGES wies am Sonntag eine sogenannte Inzidenz von 98 aus. Zuletzt lag der Wert am 14. Oktober unter 100. Vorarlberg ist damit ei