Link kopiert

wien Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Freitag einen Aktionsplan für Tirol angekündigt. Dort sorgt eine südafrikanische Mutation des Coronavirus für Beunruhigung. In Abstimmung mit Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sei ein Plan entwickelt worden, so Anschober.

Konkret werden in