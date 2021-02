Link kopiert

Wien Gute Nachrichten mutieren mitten in der Pandemie zur Rarität. Doch es gibt sie noch. Im Februar können doppelt so viel Über-80-Jährige in Vorarlberg geimpft werden als ursprünglich kommuniziert. Bislang waren die Verantwortlichen im Land von 600 Erstimpfungen ausgegangen. Am Dienstagabend errei