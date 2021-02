Link kopiert

Wien, Schwarzach Impfen nur für Unter-65-Jährige, wie das Robert-Koch-Institut in Deutschland empfiehlt? Oder gar nur für Unter-55-Jährige wie in Italien? Am Sonntagabend traf sich das österreichische nationale Impfgremium, um über die Frage zu diskutieren, für wen der Impfstoff von AstraZeneca in Ö