Hoffen auf Impfung und wärmere Temperaturen

wien „Wir haben noch zwei bis drei harte Monate vor uns“, unterstrich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag den Ernst der Lage. An seiner Voraussage, wonach er Licht am Ende des Tunnels im Sommer sehe, habe sich aber nichts geändert. Eine Verbesserung der Lage stellt die Bundesregierung mit einer fortgeschrittenen Durchimpfung der Bevölkerung – insbesondere der Menschen über 65 – und der wärmeren Jahreszeit in Aussicht. So erklärte auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne): „Wir haben eine Perspektive.“ Trotzdem sieht er nun die schwierigste Phase der Pandemie auf Österreich zukommen. Vorarlbergs FPÖ-Chef Christof Bitschi reagierte empört: Es brauche „endlich eine vernünftige Corona-Gegenstrategie, die sowohl die Gesundheit der wirklich gefährdeten Risikogruppen als auch Arbeit und Wirtschaft schützt.“ Die SPÖ unterstützt hingegen den längeren Lockdown. Aber: „Neben den Rahmenbedingungen für die Wirtschaftsbereiche braucht es rasch auf den neuerlichen Lockdown abgestimmte Regelungen im Bildungsbereich“, fordert der Klubobmann im Landtag, Thomas Hopfner. „Das betrifft vor allem die Fragen des Semesterferien-Starts und der Schulnoten.“