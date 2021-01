Winteridylle unten, ­Lawinengefahr oben

Link kopiert

bregenz Im Tal sorgt die weiße Pracht für winterliche Idylle, in Hochlagen für massive Lawinengefahr. Derzeit herrscht dort Warnstufe 4. „Problematisch ist, dass der viele Neuschnee auf eine ungünstig aufgebaute Altschneedecke trifft“, erklärt Bernhard Anwander. Das macht die ganze Sache ziemlich störanfällig. „Wir bekamen gestern, Donnerstag, laufend Meldungen von spontanen Rutschungen herein“, erzählt Anwander, der eigentlich Abteilungsleiter im Umweltinstitut ist, sich an vier Tagen in der Woche aber auch um den Lawinenlagebericht kümmert. Auf die Schnelle dürfte sich die Situation auch nicht wirklich entspannen. Mit Hinweis auf Samstag, der zur Abwechslung wieder einige Sonnenstunden verspricht, warnt Anwander schon jetzt davor, sich allzu ungestüm ins Skitourenvergnügen zu stürzen und mahnt defensives Verhalten ein.

Persönliche Einschätzung

Der Vorarlberger Lawinenwarndienst wurde 1953 als erste Lawinenwarndienst in Österreich gegründet. Seitdem hat sich viel getan. Inzwischen kann der aktuelle Lagebericht jederzeit abgerufen oder direkt für das eigene elektronische Medium bestellt werden. Die Zugriffe während einer Wintersaison bezeichnet Bernhard Anwander als sehr hoch. Gestartet wird mit den täglichen Lageberichten, wenn die Skigebiete öffnen. Ostern markiert dann das Ende. Ein Netz von Messstationen liefert die erforderlichen Daten, aus denen ein Lawinenlagebericht gestrickt ist. Neben zahlreichen automatischen Messstationen gibt es noch acht Beobachter vor Ort. „Sie können ihre Daten zwar elektronisch einmelden, in heiklen Situationen wird aber auch angerufen, weil die persönliche Einschätzung ebenfalls wichtig ist“, sagt Anwander. VN-MM