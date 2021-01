Link kopiert

Bregenz Der Winter ist gekommen, um zu bleiben. „Nach den heftigen Schneefällen wird sich die Wetterlage am Freitag im Laufe des Tages beruhigen“, kündigt Günter Scheibenreif vom ZAMG-Wetterdienst in Bregenz aber eine Wetterberuhigung an. „Wunderschön wird der Samstag, aber kalt mit Temperaturen, die im Tal kaum über den Gefrierpunkt gehen. Auf 2000 Meter hat es minus zehn Grad“, ergänzt der Experte.

Mit den ungetrübten Wintersportfreuden ist es am Sonntag dann aber schon wieder vorbei. „Es kommt die nächste Störung ins Land. Schon bald werden die ersten Schneefälle einsetzen“, kündigt Scheibenreif eine weitere Arbeitsschicht von Frau Holle an. Leicht nach oben geht es mit den Temperaturen. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 300 und 400 Meter. Ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet uns für Montag und Dientstag. Die Temperaturen liegen dann im Tal bei circa drei Grad plus

Auch der Schnee bleibt

„Gesichert“ scheint in den Niederungen eine Schneedecke im zweistelligen Zentimeterbereich für die kommenden Tage. Der Winter macht wenig Anstalten, schnell wieder zu verschwinden. VN-HK