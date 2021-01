Link kopiert

DORNBIRN, SCHWARZACH Am Wochenende konnte es endlich richtig losgehen: In der Impfstraße in Dornbirn wurden 6000 Dosen des Covid19-Impfstoffs verimpft. Theoretisch ging es streng nach Impfplan. Praktisch nicht unbedingt. Aus Angst, dass Impfstoff übrig bleibt, entschied das Rote Kreuz kurzfristig, a