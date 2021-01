ABD0033_20201222 - WIEN - ÖSTERREICH: ++ HANDOUT ++ ZU APA0132 VOM 22.12.2020 - Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag, 22. Dezember 2020, anlässlich einer Pressekonferenz zum Thema "Aktuelle Lage am Arbeitsmarkt" in Wien. - FOTO: APA/BUNDESKANZLERAMT/CHRISTOPHER DUNKER - ++ WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GRÜNDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEFÜHRTEN ZWECK UND REDAKTIONELL ERFOLGEN DARF - VOLLSTÄNDIGE COPYRIGHTNENNUNG VERPFLICHTEND ++