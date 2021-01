Link kopiert

Auf den Stufen des Kapitols, dort, wo in 13 Tagen der neue US-Präsident angelobt werden wird, tat sich deutlich wie nie zuvor in der traditionsreichsten Demokratie der Welt der Abgrund auf. Ein gewaltbereiter Mob – ein Giftcocktail aus enttäuschten Trump-Anhängern, Faschisten, Selbstdarstellern – at