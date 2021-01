Link kopiert

Washington, Schwarzach Die USA sind ein Land der Symbole. Alles bedeutet noch etwas mehr als sonst wo, ob Hymne, Flagge oder Verfassung. Umso heftiger ist das, was am Mittwoch in Washington geschah, erklärt Politikwissenschaftlerin und USA-Kennerin Kathrin Stainer-Hämmerle. Das Washingtoner Kapitol,