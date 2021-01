Link kopiert

wien „Dieses Jahr wird besser“ – das verspricht Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Freitag in seiner Neujahrsansprache. Neben Glück und Gesundheit wünschte das Staatsoberhaupt auch Mut zum Träumen. Denn, so der Bundespräsident: „Jetzt ist die Zeit, in der wir träumen sollten, wie wir unsere