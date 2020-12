Viel mehr Sterbefälle als in gewöhnlichen Jahren













Link kopiert

SCHWARZACH 5127 Kerzen brannten am Freitagnachmittag auf dem Wiener Stephansplatz: „Hinter jeder steht immer ein Mensch“, hieß es seitens der im Frühjahr von der Caritas ins Leben gerufenen Initiative „füreinand“. Genauer: Die 5127 waren allen gewidmet, die in Österreich an den Folgen einer Coronain