paris Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist positiv auf Corona getestet worden. Der 42-Jährige werde sich eine Woche isolieren, teilte sein Büro am Donnerstag in Paris mit. Eine ganze Reihe von Spitzenpolitikern in Frankreich und der EU begaben sich daraufhin als Kontaktpersonen in Quarantäne –