Link kopiert

Bregenz „Was hier vollzogen wird, steht in keinem Verhältnis zur Realität … Das Fass ist voll, und ich werde wie so viele Eltern nicht mehr ruhen. Das ist eine Schande, was hier passiert.“ Briefe von Eltern mit Inhalten wie diesem erreichen derzeit Bildungsdirektionen, Schulen und Elternverbände. Ge