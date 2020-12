Link kopiert

Für die wenigen Schulen, die am heutigen Fenstertag zwischen Sonntag und dem 8. Dezember offen haben, gibt es in der Sekundarstufe eins eine neue Erfahrung: Schüler und Lehrer müssen auch im Unterricht Maske tragen. In Frankreich ist dies, wie das Foto zeigt, schon länger Realität. AFP