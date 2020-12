Die meisten Corona-Opfer in ­Vorarlberg sind über 80 Jahre alt













Link kopiert

Schwarzach Aktuelle Zahlen zeigen: Mit dem Alter steigt auch die Sterberate unter Covid19-Erkrankten. 155 Menschen sind in Vorarlberg mittlerweile gestorben, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde. 19 davon in der ersten Welle im Frühjahr. Alle anderen jetzt in der aktuellen zweiten Welle. Die