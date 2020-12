Link kopiert

Russland impft

MOskau Russland hat in der Hauptstadt Moskau mit groß angelegten Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Der von russischen Wissenschaftern entwickelte Impfstoff „Sputnik V“ wurde am Wochenende in insgesamt 70 Kliniken mehr als 25.000 Freiwilligen verabreicht. Die staatlichen Medien