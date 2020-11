Link kopiert

Das „Mauschla“ wurde in der Vergangenheit in manchen Gegenden des Landes, z. B. dem Brandnertal, gespielt. In einem OGH-Urteil aus dem Jahre 1991 wurde das Mauscheln als Glücksspiel eingestuft. Es darf daher außerhalb von legitimierten Spielcasinos nur mit wertlosem Spielgeld gespielt werden!