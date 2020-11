Link kopiert

WIEN Am Freitag, dem 13. November, hat die zweite Welle in Österreich und Vorarlberg ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Seither gehen die Neuinfektionen zurück. Österreichweit sind gestern mit 480 Fällen pro 100.000 Einwohner und Woche um 13 Prozent weniger verzeichnet worden, in Vorarlberg ist e