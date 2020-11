Link kopiert

Langenegg Markant thront der mächtige Lindenbaum seit über 200 Jahren am Rotenberg, dem höchsten Punkt der Gemeinde Langenegg. In den vergangenen Jahren verschlechterte sich der Zustand der alten Linde zusehends. Sie wird innen hohl und instabil. Damit das Wahrzeichen am Rotenberg nicht irgendwann v