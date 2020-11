Link kopiert

Bregenz An die 30.000 Pkw durchqueren an einem normalen Wochentag den Pfändertunnel. Wenig verwunderlich, dass Vorarlberger einen beträchtlichen Teil der Kunden in Lindauer Geschäften ausmachen. Im Lindaupark sind an die 30 Prozent der Besucher aus Vorarlberg, bestätigt Markus Anselment von der schw