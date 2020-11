Link kopiert

SCHWARZACH Seit Anfang November sinkt die Zahl bestätigter Neuinfektionen in der Schweiz. Handelte es sich beim vorläufigen Höhepunkt der zweiten Welle um 669 pro 100.000 Einwohner und Woche, so waren es am Dienstag 468. Auf einer Pressekonferenz in Bern ist das jedoch nicht zum Ausdruck gekommen: V