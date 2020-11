Link kopiert

Dornbirn Julian legt seinem Kumpel Philipp herzend den Arm um die Schulter. „Ich hätte so gerne, dass die Schule normal weitergeht“, seufzt Julian. Immerhin darf er wenigstens zur Betreuung in den kommenden drei Wochen regelmäßig an seinen liebgewonnen Lernplatz im so einladenden neuen Schulgebäude