Link kopiert

Hohenems In der Gastronomie ist der zweite Lockdown bereits seit Ende November Realität. Wie überall bleiben auch im Adler in Hohen­ems die Tische seither leer. In der Küche des Traditionsgasthauses herrscht dennoch Hochbetrieb. Unter der Woche (außer Dienstag) werden Mittagsmenüs zum Mitnehmen ange