Wien Der Wiener Attentäter hat bei seinem Anschlag am Montagabend in einem Radius von 75 Metern im Bermudadreieck am Schwedenplatz agiert. Er tötete vier Menschen, ehe er selbst erschossen wurde. Laut Bericht zum örtlichen Ablauf der Polizei startete der 20-Jährige an der Ecke Desider-Friedmann-Plat