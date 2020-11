Link kopiert

washington Der US-Wahlkrimi scheint kein Ende zu nehmen. Zu Redaktionsschluss am Donnerstag gegen 23 Uhr MESZ stand noch immer nicht fest, wer die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten gewonnen hat. Es deuteten sich allerdings sehr gute Chancen für den Demokraten Joe Biden an. Die Wahrsche