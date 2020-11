Link kopiert

Dornbirn Am Montag beschäftigte sich der Gemeindeverband mit der Frage, wie während des November-Lockdown in den Gemeinden mit den Spielplätzen umgegangen werden soll. Das Ergebnis: Man selbst werde keine Empfehlung abgeben, der Krisenstab des Landes soll sich am Dienstag mit der Frage beschäftigen.