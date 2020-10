Covidstation in Feldkirch wird reaktiviert













Schwarzach, Wien Dass ein neuer Rekord an vermeldeten Neuinfektionen festgestellt wird, gehört mittlerweile zum Tagesgeschäft. Auch am Donnerstag: 4453 Menschen kamen österreichweit hinzu, die positiv getestet wurden. Gesundheitsminister Rudolf Anschober rechnet damit, dass sich dieser Wert in der k