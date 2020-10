Link kopiert

Wien Bis Dienstagfrüh sind in Österreich 1005 Personen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Von Montag auf Dienstag wurden 2835 Neuinfektionen gemeldet. Als aktiv infiziert galten am Dienstag 24.789 Menschen. Deutlich gestiegen ist die Zahl der Patienten im Spital von 1330 auf 1400 Erkrankte, davon