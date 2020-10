So viele Infizierte wie noch nie













Link kopiert

Wien Was das Infektionsgeschehen betrifft, ist die zweite Covid-19-Welle bereits größer als die erste im Frühjahr: Am Dienstagvormittag wies das Gesundheitsministerium einmal mehr über 1000 neue Fälle in 24 Stunden aus. Wenig später kam die Nachricht, dass es österreichweit 9207 aktiv Infizierte geb